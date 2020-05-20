Коронавирус в России: к смягчению ограничений готовы 17 регионов

К первому этапу снятия ограничительных антикоронавирусных мер в России готовы 17 регионов. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в рамках правительственного часа в Совете Федерации. В числе регионов с самыми высокими показателями прироста новых случаев COVID-19 она назвала Москву, Московскую область, Мурманскую область и Ямало-Ненецкий автономный округ.

«Сегодня по самому ключевому показателю – коэффициенту распространения – могут перейти на первый и даже последующие этапы 17 регионов страны», – сказала Голикова, уточнив, что «это данные на сегодняшний день».

Вице-премьер подчеркнула, что на протяжении последнего времени темпы прироста количества инфицированных снижаются, и это позволило президенту и правительству принять решение о смягчении ограничительных мер.

Общий прирост выявленных случаев COVID-19 за сутки в РФ составил 8 764, причем более 4 тыс случаев – без клинических проявлений. «Мы наблюдаем снижение темпов прироста, хотя пока эти цифры большие, существенное снижение демонстрирует Москва», – отметила Голикова.

Вице-премьер уточнила, что «смягчение ограничительных мер делится на две части». «У нас заработала промышленность, стройка, агропромышленный комплекс, ряд других направлений, но те сферы услуг, которые непосредственно контактируют с населением, как вы знаете, открываются в соответствии с указом президента и методическими рекомендациями главного санитарного врача в три этапа, – пояснила Голикова. – Здесь очень важно соблюдать те показатели, которые объявлены как критериальные для перехода на тот или иной этап ослабления ограничительных мероприятий, чтобы потом не пришлось возвращаться обратно. Это очень чувствительные показатели, которые мы с вами должны мониторить».

На 20 мая в 13 регионах показатель выявленных лиц с положительным тестом на 100 тыс населения выше, чем среднероссийский, который составляет 210,2 на 100 тыс населения. Самые высокие показатели зафиксированы в Москве и Подмосковье, в Мурманской области и в ЯНАО.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 20.05.20

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