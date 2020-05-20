Пора открывать кафе и санатории: Геннадий Онищенко выступил за смягчение антикоронавирусных ограничений

В России на следующей неделе можно начать смягчать антикоронавирусные меры и открывать кафе, «запрещенные» предприятия торговли и образовательные учреждения. Об этом заявил бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко.

«Надо смягчать меры изоляции (в регионах). Мы сегодня открыли промышленные предприятия, но мы должны смело идти на открытие малого и среднего бизнеса, с соблюдением всех требуемых защитных мер», – сказал Онищенко (цитата по «Интерфаксу») на онлайн-пресс-конференции.

По его мнению, «тот бизнес, который у нас занимается торговлей, учебные заведения, где после обследования выяснится, что у 60% (учащихся) имеется иммунитет, то путь они работают». Онищенко пояснил, что на такие меры можно пойти, исходя из динамики заболеваемости коронавирусом.

Онищенко также считает, что с наступлением теплой погоды «надо думать об отдыхе и запускать закрытые санатории, курорты, базы, которые сегодня не работают». При этом бывший главный санитарный врач России предложил со следующей недели открывать летние веранды кафе. «Кафе, которые имеют площадки на улице, должны работать с соблюдением обязательной социальной дистанции, может работать каждый третий столик и собираться за ним могут не более двух человек», – сказал он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.05.20

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