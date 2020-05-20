Транзит власти в России: коллективное руководство и «новый Путин»

В России после транзита власти, который состоится «рано или поздно», власть первоначально перейдет к коллективному руководству, а затем появится новый авторитарный лидер-популист. Такое мнение, как передает корреспондент РИА «Новый День», высказал известный политолог, глава Комитета по политическим технологиям Российской Ассоциации по связям с общественностью (РАСО) Евгений Минченко, выступая сегодня на онлайн-конференции Центра Исследований политических элит МГИМО «Элиты будущего».

По оценке эксперта, в России сейчас действует технократическая модель «бюрократии Евросоюза». «Залогом успеха здесь является аппаратный талант и демонстрация подчеркнутой лояльности», – отметил Минченко.

Согласно его прогнозу, сильный авторитарный формат управления, который сформировался в России, будет сохранен в долгосрочной перспективе. «На мой взгляд, после транзита, который все равно рано или поздно произойдет в 2024, 2030 или 2036 году, так или иначе будет период коллективного руководства – элиты попробуют этот формат, но период будет недолгим. Дальше все равно у нас будет формат популистского авторитарного лидера», – считает Минченко.

Эксперт обратил внимание, что власть может «сыграть в концепцию выращенной оппозиции» и «выращивания экономико-силовой элиты» – силовиков, которых постепенно включают в политическую или экономическую сферу.

Как полагает эксперт, в обозримом будущем на политической арене России вряд ли появится «русский Трамп». «Хотя с точки зрения массового сознания, это то, что могло бы выстрелить. В какой-то момент, возможно, выстрелит, в ситуации острого кризиса. Но большой бизнес у нас обложен серьезными рогатками. То, насколько быстро взлетел и потом был сбит Грудинин – показатель того, что власти не зря опасаются подобного рода игроков. Модель нового авторитарного лидера. Я думаю, что в итоге мы придем к этому», – прогнозирует эксперт.

Оценивая нынешнее состояние политический системы и ее возможное развитие, Минченко также отметил феномен российских «либералов». «Часть либералов – это адепты олигархического управления частного бизнеса. Те люди, которых у нас называются системными либералами, например, те, кто тусуется вокруг Грефа, вокруг лидеров распределительной бюрократии, показывает, что эти люди являются кем угодно, только не либералами в классическом значении слова. Они скорее пытаются оформить распределительную активность российской бюрократии, корпораций в приемлемую форму для человека, который что-то слышал о западной культуре менеджмента», – пояснил он.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 20.05.20

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