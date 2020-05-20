Собянин пророчит Москве рост смертности от коронавируса

В мае смертность зараженных коронавирусом в Москве будет выше, чем в апреле. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

«Тяжелобольные находятся в стационарах, в том числе в реанимации, по две-три недели. И этот накапливающийся объем создает большую нагрузку, с одной стороны, на систему здравоохранения, с другой стороны, генерирует высокую смертность, которая в мае будет значительно больше, чем в апреле», – сказал московский градоначальник (цитата по «Интерфаксу») на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

В то же время Собянин уточнил, что столичные больницы принимают в день около 1000 человек, зараженных коронавирусом в тяжелом состоянии, этот показатель в последнее время снизился.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 20.05.20

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