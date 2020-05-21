«Не могла смотреть на его мучения»: в Подмосковье мать задушила своего 9-месячного малыша

В Подмосковье 24-летняя девушка задушила своего 9-месячного ребенка. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, трагедия произошла 16 мая в квартире в Коломне. Мать убила ребенка и ушла из квартиры. По данным эксперта, смерть малыша наступила от механической асфиксии. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся с работы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Подозреваемая задержана и дала признательные показания. Женщина пояснила, что сын болел и она не могла смотреть на его мучения, поэтому решилась на убийство.

В ближайшее время следствие будет ходатайствовать об избрании в отношении обвиняемой меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в СМИ появлялась информация, что ранее женщина обращалась к психиатру. Сообщалось, что мальчик страдал расстройством пищеварения, характерным для младенцев, это требовало периодической госпитализации. Мать очень тяжело переносила это и даже обращалась к психиатру, который посоветовал ей меньше переживать и назначил курс лечения.

Москва, Мария Вяткина

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