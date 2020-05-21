В Москве внук задушил свою престарелую бабушку

В Москве 22-летний мужчина задушил свою бабушку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 мая в квартире жилого дома на Пятницком шоссе. Подозреваемый ходе ссоры задушил свою бабушку 1949 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящий момент мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

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