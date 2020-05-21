российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Четверг, 21 мая 2020, 11:45 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве внук задушил свою престарелую бабушку

В Москве 22-летний мужчина задушил свою бабушку. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

По данным ведомства, ЧП произошло 20 мая в квартире жилого дома на Пятницком шоссе. Подозреваемый ходе ссоры задушил свою бабушку 1949 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

В настоящий момент мужчина задержан, ему предъявлено обвинение. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 21.05.20

Вирусолог заявил о прохождении пика заболеваемости Covid-19 в России. / «Не могла смотреть на его мучения»: в Подмосковье мать задушила своего 9-месячного малыша. / Авиперевозчики призвали отказаться от заполнения самолетов наполовину. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Москве

«Затолкал в автомобиль»: в Москве задержан насильник

В Москве «заминировали» 7 больниц, где лечат от COVID-19

В пятиэтажке на востоке Москвы обрушилось перекрытие, сотни человек эвакуированы

В Москве грабитель с ножом напал на двух автомобилистов, ранил прохожего и сбил полицейского

В Москве резко выросло число киберпреступлений

В Москве закрыли подпольное производство «лекарства от коронавируса»

Генпрокуратура РФ нашла девять сайтов, где продаются карантинные пропуска

В Москве заболел коронавирусом управляющий делами Московской патриархии

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Скандалы и происшествия, ЧП в Москве,