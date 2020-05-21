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Четверг, 21 мая 2020, 13:35 мск

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Жириновский предложил продать мумию Ленина: покупатели найдутся

Фото: официальный сайт Госдумы РФ

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Россия для пополнения федерального бюджета могла бы продать мумию Ленина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик завил журналистам в Государственной думе.

Жириновский обратил внимание, что во Франции один из бизнесменов предложил продать известную картину – «Джоконду» Леонардо да Винчи. «Найдутся покупатели, – уверен Жириновский. – А мы что могли бы продать? Наверное, мумию Ленина. (…) Тоже огромные деньги можно получить, он же практически живой. В смысле мумия. «Джоконда» – это картина, а здесь человек, которого похоронили всего-то 96 лет назад».

Продать «Джоконду» для пополнения бюджета Франции предложил один из крупнейших бизнесменов страны Стефан Дистангиан. По его мнению, цена за шедевр может быть установлена в 50 млрд долларов, и эта сумма поможет Франции справиться с экономическим кризисом.

Москва, Татьяна Дорофеева

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