Жириновский предложил продать мумию Ленина: покупатели найдутся

Сегодня лидер ЛДПР Владимир Жириновский предположил, что Россия для пополнения федерального бюджета могла бы продать мумию Ленина. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», политик завил журналистам в Государственной думе.

Жириновский обратил внимание, что во Франции один из бизнесменов предложил продать известную картину – «Джоконду» Леонардо да Винчи. «Найдутся покупатели, – уверен Жириновский. – А мы что могли бы продать? Наверное, мумию Ленина. (…) Тоже огромные деньги можно получить, он же практически живой. В смысле мумия. «Джоконда» – это картина, а здесь человек, которого похоронили всего-то 96 лет назад».

Продать «Джоконду» для пополнения бюджета Франции предложил один из крупнейших бизнесменов страны Стефан Дистангиан. По его мнению, цена за шедевр может быть установлена в 50 млрд долларов, и эта сумма поможет Франции справиться с экономическим кризисом.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.05.20

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