«Более-менее сытая жизнь, к которой мы привыкли, закончилась»: Россию ждет нищета и нелегитимная Конституция

Россия погружается в политический хаос и всеобщую истерику. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил экс-член Общественной палаты РФ, лидер движения «Гражданская солидарность» Георгий Федоров. По его оценке, нищета, голод и нелегитимная Конституция – уже не гипотетические риски, а возможная реальность ближайшего будущего.

По его словам, сегодня одним из важнейших факторов риска является «турбулентная фаза нелегитимности Конституции». «Кампания, которую они начали по конституционной реформе, захлебнулась. В такой общей истеричной обстановке ни о каком голосовании речи не идет», – считает Федоров.

С его точки зрения, может быть несколько вариантов дальнейшего развития событий. «Есть огромные риски, что голосования может не быть. Часть группировок во власти понимают всю пагубность голосования для них, понимают, что оно может стать детонатором серьезных революционных потрясений. Я думаю, там весы качаются. Но сам Путин будет продвигать голосование – ему нужна легитимность», – отметил он в видеоролике на youtube-канале «Гражданской солидарности».

Федоров полагает, что, если голосование по поправкам в Конституцию РФ состоится, оно будет срежиссировано. «Формально, голосование ничего не решит. Но им нужна легитимность. Они будут пытаться продавить эту историю, будут всякими возможными методами нагонять явку и сделать голосование управляемым. Под шумок коронавируса был принят закон, что можно проводить голосование по почте. Мы понимаем, к чему это все ведет», – подчеркнул он.

Федоров обратил внимание, что сегодня практически ни у кого уже не возникает сомнений, что политическая система пришла к логическому завершению. «Та более-менее сытая жизнь, к которой мы привыкли, закончилась. У нас 20 млн человек уже были за чертой бедности, в результате кризиса, еще 10 млн могут потерять работу. В Москве стали глодать, 80% бизнеса умрет. Посмотрите, сколько стоит доллар, сколько стоит нефть. Ближайшие пять лет мы будем находиться в плачевном состоянии», – сказал он.

«Даже если бы не было коронавируса, ситуация была бы очень плачевной. Доверие к власти падает повсеместно, это показывают все социологические опросы. По некоторым замерам, доверие к Путина на минимальном уровне – около 25-30%», – сказал Федоров.

В этой связи он также подчеркнул, что еще одним негативным фактором является экономический и социальный кризис, который власти, судя по всему, будут решать за счет населения. Поэтому именно сейчас крайне важно вернуть в повестку вопрос о пенсионном возрасте, уверен Федеров.

«Государство будет сокращать расходы, но не на чиновников, а рубить по низам. Поэтому вопрос о возвращении пенсионного возраста серьезен, как никогда. Учитывая кризис, людям после 50 лет очень трудно будет устроиться на работу, мы получим огромный пласт людей предпенсионного возраста, которые останутся без средств к существованию. Пенсия могла бы быть минимальным подспорьем в эти годы. Всем социальным ориентированным силам нужно поднимать вопрос, начинать компанию возвращении пенсионного возраста», – считает политик.

Более того, как полагает Федоров, ситуация настолько тревожная, что необходимо проработать возможность ввода карточной системы. «Людям есть нечего. Даже в Москве деньги кончатся. Что будет дальше – непонятно. Голодный человек – это неправильно, особенно в 21 веке», – заключил он.

Москва, Мария Вяткина

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