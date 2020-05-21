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Четверг, 21 мая 2020, 16:36 мск

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Путин отложил осенний призыв-2020 для выпускников школ

Фото: пресс-служба Кремля

В России осенний призыв 2020 года будет перенесен. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по развитию образования.

«Мы уже договорились с министерством обороны отложить призыв на военную службу выпускников школ этого года», – сказал глава государства.

Напомним, 30 марта президент РФ подписал указ о весеннем призыве 135 тысяч граждан на военную службу. Министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что большинство призывников будут отправлены в войска в мае и июне. По его словам, все новоприбывшие в воинские части пройдут двухнедельный карантин.

Москва, Мария Вяткина

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