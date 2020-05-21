«Поддержка населения на высоте!» Соцсети оценили новую комиссию за денежные переводы в Сбербанке

Клиенты Сбербанка массово выражают возмущение из-за введения новой комиссии за переводы по картам. Это произошло после того, как новый федеральный закон обязал кредитные организации отменить «банковский роуминг» – платежи за переводы между клиентами, находящимися в разных регионах.

«Уважаемый Сбербанк! Был удивлён введённой комиссией за переводы с карты на карту и установлением лимита на бесплатную процедуру. Это смотрится странным на фоне мировой пандемии короновируса. Т.е. вы подталкиваете посещать ваши отделения и подвергать себя и всех риску?!», – интересуется Сергей З. В Твиттере. В ответ sberbank сообщил, что за перевод в офисе также придется платить комиссию.

«@sberbank, да вы серьезно? Как мне Вашу же ипотеку платить? Через банкомат? А ничего что у нас #пандемия? Пойду-ка я рефинансируюсь», – сообщает пользователь Павел.

В соцсетях пользователи обращают внимание, что в апреле Сбербанк был выкуплен правительством РФ за 3 трлн рублей из Фонда национального благосостояния, средства которого многие предлагали направить на прямые выплаты гражданам.

«Все мало и мало денег нашему правительству. Напоминаю, правительства выкупило Сбербанк за 3 трлн рублей», – пишет пользователь Евнгсад.

«Сбербанк хорошо придумал брать комиссию за переводы между своими клиентами. Как-то надо бабло зарабатывать», – отмечает Юродивый Нео.

«Сбербанк пафосно объявил о том, что теперь он будет тырить деньги, если в месяц я буду переводить более 50к рублей, – высказал свое видение ситуации пользователь Твиттера под именем Клоун-Пух. – При этом побор [нехорошие люди] передают как благо. Дескать, раньше в разных регионах была разной комиссия (почему вообще я ее должен был платить?) А теперь 1%».

«Поддержка населения в период #карантина на высоте!», – пишет Ольга Я.

Судя по реакции в соцсетях, эта ситуация не устраивает многих. Клиенты банка сообщают, что намерены изучить аналогичные предложения по картам и вкладам от его конкурентов, и расстаться со Сбербанком в ближайшее время.

«Сбербанк теряет клиентов. Комиссия на переводы даже между клиентами Сбербанка или платная подписка для переводов без комиссий. Буду искать интересный банк с более выгодными условиями», – пообещал Александр П.

«У меня близится конец срока действия карты – вот думаю, нужно бы перестать пользоваться Сбербанком», – отмечает пользователь @yoemanon, который также сообщил о внезапно для него комиссии за перевод.

В Сбербанке на запрос редакции РИА «Новый День» подтвердили введение новой комиссии, которая взимается с клиентов за перевод свыше 50 тысяч рублей в месяц. «Подобное решение удовлетворяет потребностям почти 90% наших клиентов», – сообщили в пресс-службе. В банке не ответили на вопрос о сроках введения комиссии и возможности ее отмены после пандемии, сообщив лишь, что «новые тарифы уже доступны в большинстве регионов РФ, до конца мая изменения полностью вступят в силу и станут доступны клиентам по всей стране».

Информация об изменениях была размещена на сайте банка, а часть клиентов оповещена через смс и пуш-уведомления, заявили в кредитной организации. Однако судя по шквалу возмущения в соцсетях, большое количество держателей карт не получили сообщения, и не имеют привычки регулярно проверять сайт Сбербанка в поиске информации о новых комиссиях.

Сообщать о планах по возможному введению новых комиссий в банке также не стали. «Мы прогнозируем рост востребованности переводов, поскольку услуга новая для рынка, спрос на нее будет возрастать, – отметили в пресс-службе Сбербанка. – Теперь предприниматели могут использовать в своей бизнес-жизни те же сценарии, что и в обычной ─ оплачивать товары и услуги переводом на карту Сбербанка: в считанные секунды можно выполнить перевод денежных средств от одного клиента юридического лица другому юридическому или физическому лицу и наоборот. Комиссия за перевод с бизнес-карты составляет 1,5%, минимум 50 рублей, с карты физического лица – 1%, минимум 50 рублей».

При этом роста жалоб на новую комиссию в банке пока не наблюдают.

Напомним, в декабре 2019 года Госдума приняла федеральный закон, который запрещает так называемый «банковский роуминг» – комиссию за переводы между регионами внутри одного банка. Законопроект правительства внесло в октябре, после того как «банковский роуминг» раскритиковал премьер Дмитрий Медведев, заявивший, что банки пытаются получить повышенное вознаграждение там, где не несут никаких затрат.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.05.20

Госдума приняла во втором чтении закон о ваучерах вместо туров. / Путин отложил осенний призыв-2020 для выпускников школ. / Мэр перуанской провинции нарушил карантин и притворился мертвым. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»