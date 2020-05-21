«Это безобразие требует правовой оценки»: «Лига пациентов» обвинила Собянина в создании условий для роста заболеваемости covid-19

Мэрия Москвы в условиях угрозы распространения коронавируса нарушает Конституцию, а действия столичных властей больше похожи на умышленные преступление. Об этом заявил президент «Лиги защитников пациентов», эксперт РАН, член Экспертного совета при правительстве РФ Александр Саверский. «Они на самом деле создают ещё один, четвёртый этап эпидемии», – сказал он в интервью телеканалу «Царьград».

Ранее «Лига пациентов» направила обращение в Следственный комитет, ФСБ, в прокуратуру с просьбой проверить Роспотребнадзор и действия властей Москвы. «15 апреля была одна ошибка – в метро всех согнали, – а 15 мая началось тестирование на антитела: 70 тысяч москвичей ежедневно сгоняют в лечебные учреждения, где живёт этот самый вирус, чтобы их там тестировать, – сказал Саверский. – На мой взгляд, это уже умышленное [действие], то есть они на самом деле создают ещё один, четвёртый этап эпидемии. Это безобразие требует действительно правовой оценки».

Эксперт подчеркнул, что критики не выдерживают и введенные в Москве ограничения. «Дело в том, что ограничение перемещения – это федеральное право, и может быть введено только в соответствии с федеральным законом. И, уж конечно, никакой указ мэра не может запретить гражданам передвигаться», – считает Саверский. Он подчеркнул, что угроза уголовного преследования может отрезвить мэрию Москвы, а это «будет на пользу всем».

Письмо в СК, ФСБ и в прокуратуру Саверский направил 11 мая. Ответ здесь ждут минимум через 10 дней, предполагая, что адресаты воспользуются законным правом продлить срок ответа.

Москва, Татьяна Дорофеева

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