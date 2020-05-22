В Москве молодоженов оштрафовали за выход на балкон: «Социальный Мониторинг» решил, что они находится в другом регионе

В Москве молодожены за выход на балкон получили 10 штрафов на 40 тысяч рублей от мобильного приложения «Социальный Мониторинг», которое отслеживает соблюдение режима самоизоляции. За две недели ни один чиновник не смог объяснить им, как обжаловать санкции в отсутствие бумажных постановлений.

Как пишет «МК», москвичи Александр Валигурский и Светлана Бальчевская отпраздновали свадьбу по скайпу 25 апреля. 29 апреля Александр заболел, ему поставили диагноз «коронавирусная инфекция». Светлана чувствовала себя хорошо, мазки у обоих показали отрицательный результат. Молодожены получили предписание соблюдать строгую самоизоляцию и не покидать свою квартиру в многоэтажке в поселке Рублево на самой границе Москвы и Московской области, при этом балкон находится как раз со стороны Подмосковья.

Несколько раз в мае москвичи выходили на балкон подышать свежим воздухом и фотографировали закаты и рассветы. В результате – с 4 мая супругам приходят штрафы за нарушение самоизоляции. «Первый штраф получил я, потом супруга за 7-е мая два штрафа. Потом за 8-е снова я, и она – два. За 13-е есть…», – рассказал Александр.

Москвичи полагают, что приложение «Социальный Мониторинг», которое они были вынуждены установить на смартфоны, отправляло с балкона сообщения о перемещении в соседний регион. «Судя по всему, наши телефоны меняли координаты, переезжали в область», – предполагает Александр. Молодожены утверждают, что не нарушали режим самоизоляции.

Между тем, выяснить, как отменить незаконные штрафы москвичи не могут до сих пор, хотя звонить по всем инстанциям начали сразу по получению первых предписаний. Кроме того, у москвичей возникла проблема с освобождением от строгой самоизоляции, сроки которой вышли – однако мазки для подтверждения отсутствия инфекции у них не берут, и «Социальный Мониторинг» не отключают.

Ранее «Новый День» сообщал о ситуации с незаконными штрафами, которые столичный Главконтроль выписал профессору РУДН, доктору наук Ирине Карабулатовой – инвалиду первой группы, которая не имеет физической возможности выйти даже на балкон. История получила большой общественный резонанс, Главконтроль извинился перед инвалидом. При этом ранее глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко заявлял, что незаконных штрафов от приложения «Социальный Мониторинг» нет, и все оштрафованные действительно нарушили режим строгой изоляции.

21 мая Карабулатова сообщила в соцсетях, что оба штрафа, наконец аннулированы.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.05.20

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