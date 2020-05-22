Собянин отказался ослаблять режим изоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о продлении режима жестких ограничений для жителей столицы в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом градоначальник заявил на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным. По словам Собянина, строгие меры касаются «граждан, населения».

«Мы считаем, что необходимо продолжать проведение достаточно строгих мер, требований по санитарной изоляции, самоограничения, требования по масочному режиму по отношению к гражданам, к населению, – цитирует Собянина «Коммерсант». – Продолжать выдачу электронных пропусков, требования по санитарно-защитным мероприятиям в транспорте и так далее».

Ранее мэр своим указом открыл в Москве все стройки и промышленные предприятия. Чтобы на фоне хлынувших на улицу тысяч рабочих ситуация не ухудшилась, москвичам предписано и впредь сидеть дома.

На совещании с с главной государства Собянин также заявил, что продление строгих ограничительных мер для жителей Москвы «позволит нам и дальше раскрывать те или иные сферы экономики и стабилизировать жизнь мегаполиса». При этом в столице до сих пор действуют цифровые пропуска.

Как сказал Собянин, в столице удалось избежать худшего сценария развития пандемии: в Москве в два раза сократилось количество новых случаев COVID-19.

Отметим, что в Москве ограничительные меры продлятся дольше, чем даже в Италии, где ситуация была названа худшей в Европе. Карантин по коронавирусу там был введен с 10 марта, строгие ограничения действовали восемь недель, а с 4 мая итальянцам разрешили не только выводить детей на прогулку и заниматься спортом на улице, но и свободно передвигаться в границах регионов, ходить к родственникам и гулять в парках.

В Москве строгие ограничительные меры введены с 30 марта, восемь недель истекают в понедельник, 25 мая. Однако жителям столицы по-прежнему запрещено даже выходить на улицу, за исключением походов в поликлинику, магазин и аптеку. «Ослаблением ограничений» Собянин назвал разрешение на работу каршеринга и части МФЦ.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 22.05.20

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