Мэрия Москвы готовится разрешить работу непродовольственным магазинам и сфере бытовых услуг

Мэрия Москвы заявила о намерении открыть непродовольственную торговлю, следующим будет снят запрет на работу предприятий сферы бытовых услуг. При этом москвичи до сих пор имеют право покинуть квартиры только для похода в ближайший магазин за продуктами, в аптеку, поликлинику или для выгула собаки в 100 метрах от дома. Ранее мэр Сергей Собянин заявлял о намерении продлить эти меры и после 31 мая.

О планах открыть непродовольственную торговлю и сферу бытовых услуг заявил вице-мэр Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Чиновник, слова которого цитирует РИА «Новости», уточнил, что непродовольственная торговля важна для экономики, поскольку в ней занято большое количество работников, и эта сфера «является очень важным, если не сказать ключевым, элементом товаропроводящей цепочки от производителя до потребителя». Приостановка такой торговли ограничивает производство.

По его словам, на следующем этапе ослабления карантинных мер предполагается открыть сферу бытовых услуг, которая влияет на комфорт жизни в городе.

При этом снимать запрет на выход граждан из домов мэрия Москвы не намерена: в столице по прежнему действует пропускная система для использования любого вида транспорта, включая самокаты, а жителям разрешено посещать только продуктовые магазины, точки с товарами первой необходимости, аптеки и поликлиники. Дети и пожилые москвичи не покидают квартиры с 30 марта. За нарушение этого режима предусмотрены штрафы по региональному и федеральному КоАП.

В Москве, несмотря на заявления президента РФ Владимира Путина и главы Роспотребнадзора Анны Поповой о стабилизации ситуации, не снята ни одна ограничительная мера в отношении граждан. С 25 мая Собянин разрешил работу только службе каршеринга и части МФЦ.

В российской столице режим ограничений действует уже дольше, чем в Италии, где карантин был введен 10 марта и продолжался восемь недель. В Москве 25 мая началась девятая неделя строгих ограничений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.05.20

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