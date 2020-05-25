Перестрелка на юге Москвы: есть пострадавшие

На юге Москвы между двумя вооруженными группами произошла перестрелка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, по данному факту возбужденно дело.

По данным ведомства, ЧП произошло на территории парковки около жилых домов на Каширском шоссе, в результате инцидента один человек получил ранения. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство»), ст. 222 УК РФ («Незаконный оборот оружия») и ст. 213 УК РФ («Хулиганство»).

Как уточняет «Интерфакс» со ссылкой на источник, пострадавших было двое – ими оказались уроженцы Мордовии и Самарской области 38 и 36 лет. У них диагностированы множественные ранения поясницы, нижних конечностей и ягодиц.

Как сообщается, трех участников перестрелки, жителей Оренбуржья и Подмосковья, удалось задержать на месте происшествия, еще пятеро – уроженцы Кавказа – были задержаны при попытке скрыться на автомобиле Ford Focus.

Среди них оказался Джамбулат Балиев – мастер спорта и боец ММА, выступающий в полусреднем весе, отмечает «Рен ТВ».

По данным СМИ, причиной перестрелки мог послужить конфликт на почве бизнес-интересов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.05.20

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