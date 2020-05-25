Стрельба на юге Москвы: задержаны трое подозреваемых

В Москве после перестрелки на Каширском шоссе задержаны трое подозреваемых. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, допрошено более 15 участников конфликта и очевидцев, проведены обыски по месту жительства подозреваемых, у которых обнаружено огнестрельное оружие различной модификации.

Как сообщалось ранее, ЧП произошло накануне вечером на территории автомобильной парковки, вблизи жилых домов на Каширском шоссе. В результате инцидента один из участников конфликта получил ранение.

Уголовное дело расследуется уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30 п.п. «а, и» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия) и ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство совершенное группой лиц).

Назначены баллистическая, дактилоскопическая, генетическая и другие судебно-медицинские экспертизы.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 25.05.20

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