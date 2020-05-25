«Сами виноваты»: в период самоизоляции в Подмосковье возросло число аварий на электросетях

В Подмосковье возросло количество аварийных отключений электроэнергии. Жалобы жителей региона, самизолировавшихся на дачах, подтвердили в министерстве энергетики Московской области. Так, в апреле было зафиксировано 490 отключений – при 345 таких случаях годом ранее. Рост на 42% чиновники назвали «незначительным».

После объявления в России режима ограничений из-за эпидемии COVID-19, многие москвичи отправились «самоизолироваться» на дачи. Спрос на аренду загородной недвижимости, по свидетельствам самих владельцев и экспертов, серьезно возрос: заняты оказались даже те объекты, которые в апреле и мае пустовали. При этом серьезно возросло и количество жалоб дачников на отключения электроэнергии, поскольку многие продолжают работать на «удаленке», а школьникам в апреле и мае требовалось посещать занятия онлайн. Читатели РИА «Новый День» сообщали, что в период с 5 по 15 мая только в поселении Никоновское Раменского района было четыре отключения электроэнергии, причем без света оказались тысячи дачников.

В министерстве энергетики Московской области РИА «Новый День» подтвердили, что проблема действительно актуальна – количество аварийных отключений в апреле и марте возросло. Так, согласно официальной статистике по результатам расследования аварий, в апреле 2020 года в регионе было зафиксировано 490 отключений при 345 отключениях годом ранее. С 1 по 19 мая по оперативным данным (без проведения комиссионного расследования) зарегистрировано 378 случаев отключений в 2020 году при 268 случаев в 2019 году.

«Что касается общего количества отключений на ЛЭП 0,4-220 кВ на территории Московской области, то по сравнению с прошлым годом наблюдается незначительный рост за счет увеличения числа аварийных отключений на востоке Подмосковья», – прокомментировали ситуацию в пресс-службе регионального Минэнерго, пояснив, что эти отключения в основном связаны с участившимися неблагоприятными погодными условиями, а также с плохим состоянием электроустановок на балансе СНТ, отсутствие ответственных лиц за энергохозяйство дачных обществ, повреждениями на абонентских электроустановках, и повреждениями электрооборудования компании ПАО «МОЭСК» «из-за самовольного производства работ сторонними лицами (организациями) в охранных зонах воздушных линий».

В поселении Никоновское Раменского района, действительно, произошло четыре отключения электроэнергии, подтвердили в пресс-службе. «Максимальное время обесточивания фидеров – потребителей компании «Россети Московский регион» – составило от 25 минут до 1 часа 08 минут, уточнили в ведомстве. – Причиной отключений являлось повреждение абонентских участков воздушных линий, принадлежащих садовым некоммерческим товариществам, которые не передали электросети на баланс компании «Россети Московский регион», а также неблагоприятные погодные условия (так 5 мая по МО проходил штормовой фронт с порывами ветра более 20 м/с)».

Как считают чиновники, фактически в отключениях электроэнергии виноваты сами СНТ, поскольку они не передают сети на баланс компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК»). Для повышения качества энергоснабжения министерство рекомендует жителям «передавать электросетевые хозяйства поселков на баланс электросетевой компании».

При этом в пресс-службе Минэнерго подчеркнули, что все предприятия ТЭК на время самоизоляции жителей объявили в регионе режим «технологической тишины», остановив проведение любых плановых ремонтных работ. Между тем, в соцсетях сообщается о продолжительных отключениях электроэнергии в разных районах Подмосковья.

В частности, на странице СНТ «Мичуринец» ГУВД г. Москвы говорится о том, что «МОЭСК» поставила местных дачников перед фактом отключения товарищества от электроснабжения 20 и 21 мая с 9 утра до 17 и 20 часов. Кроме того, 21 мая на 4 часа оставались без света жители нескольких населенных пунктов в Солнечногорском городском округе, 20 мая на 4 часа – в Домодедово, сообщалось и об отключениях в этот же день с 10 до 17 в дачных товариществах близ Истры, и тд.

«Вчера полдня выключали электричество в Кубинке на Можайском шоссе в частных домах. Включают минуты на 2-3 и снова выключают, – говорилось 19 мая в сообществе «Кубинка Today» «ВКонтакте». – При звонке в 112 говорят про аварию».

Из-за наплыва горожан на дачи в некоторых садовых товариществах электросети оказались перегружены, подтверждают в Минэнерго региона. «В том числе, и потому, что некоторые СНТ еще на стадии проекта строительства не предусмотрели достаточный объем потребляемых мощностей», – говорится в ответе министерства на запрос РИА «Новый День».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 25.05.20

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