Перспектива массовых банкротств: кризис повысил риски в два раза

В России 77% предпринимателей не смогли воспользоваться помощью государства в условиях ограничительных мер, связанных с угрозой коронавируса. Как передает корреспондент РИА «Новый День», по оценке Торгово-промышленной палаты (ТПП), власти должны пересмотреть свой подход к поддержке бизнеса, в противном случае уже сейчас можно прогнозировать массовые банкротства предприятий в основных отраслях.

Президент Торгово-промышленной палаты РФ Сергей Катырин, выступая сегодня на онлайн-пресс-конференции в Москве, обратил внимание, что инструменты помощи бизнесу, которые разработало правительство, для подавляющего большинства предпринимателей оказалась недоступны. «Деление по кодам ОКВЭД (общероссийский классификатор видов экономической деятельности) и отраслям – неэффективно. Когда решаем вопрос об оказании помощи, вычленять отрасль, которая больше или меньше пострадала, не очень справедливо и эффективно с точки зрения поддержки», – сказал он.

Катырин пояснил, что на сегодняшний день все отрасли так или иначе связаны друг с другом. По его мнению, более правильным было бы включение в перечень для госпомощи тех компаний, которые потеряли более 50% выручки. «Туда бы в первую очередь попали и ИП, и микропредприятия, и малый и средний бизнес, потому что у них нет подушки безопасности. Наши опросы показывают очень неприятные для нас всех и для правительства ответы. 77% – не смогли воспользоваться ни одной мерой, которая была провозглашена», – подчеркнул глава ТПП.

Как считает председатель Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Александр Борисов, нынешняя ситуация гораздо опаснее кризиса 2014 года – риски банкротств выросли в два раза. «Риск банкротств на рынке непродовольственных товаров – 40%, легкая пищевая промышленность – 33%. По сравнению с 2014 годом показатели выросли вдвое. Основные причины – падение спроса, невозможность обслуживать кредиты, отсутствие доходов из-за приостановки деятельности», – констатировал Борисов.

По его словам, одним из наиболее негативных последствий кризиса станет разрыв экономических цепочек. «Сейчас многие говорят о неплатежеспособности не только покупателей, но и контрагентов. Основным негативным эффектом от пандемии будет не сиюминутный спад, а разрывы цепочек поставок, которые будут оказывать давление на экономику в течение продолжительного времени», – прогнозирует он.

По его оценке, в таких сложных экономических условиях мерой поддержки могла бы стать программа адресной продовольственной помощи. «Мы, 15 национальных союзов и поставщиков, обратились к правительству с просьбой вернуть и попробовать реализовать программу адресной продовольственной помощи, которая три с лишним года назад была полностью подготовлена и согласована всеми федеральными органами власти, была поддержана бизнесом, обществом, полностью просчитана. Но минфин в течение трех лет не находит 300 млрд рублей, чтобы программа была реализована», – заключил Борисов.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 25.05.20

«Сами виноваты»: в период самоизоляции в Подмосковье возросло число аварий на электросетях. / Стивен Сигал и Жерар Депардье не будут просить помощь для своего бизнеса в России. / Стрельба на юге Москвы: задержаны трое подозреваемых. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»