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Понедельник, 25 мая 2020, 18:39 мск

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В Москве арестован уроженец Нижневартовска, захвативший отделение банка

Московский суд арестовал 34-летнего уроженца Нижневартовска, который в минувшие выходные захватил отделение банка. Как сообщила пресс-служба столичного главка Следственного комитета, мужчина обвиняется в захвате заложников (ст. 206 УК РФ).

Как сообщалось ранее, ЧП произошло днем 23 мая. В правоохранительные органы поступило сообщение о захвате мужчиной заложников в одном из отделений столичного банка, расположенного на улице Земляной Вал. Захватчик сообщал, что имеет при себе взрывное устройство, угрожал сотрудникам и посетителям банка, однако внятных требований не выдвигал. В ходе проведения спецоперации мужчина, которым оказался ранее судимый 34-летний уроженец Нижневартовска, был задержан. Взрывчатых веществ у него обнаружено не было.

Следователи допросили свидетелей, очевидцев и сотрудников банка, назначена психолого-психиатрическая экспертиза для проверки психического здоровья задержанного.

Москва, Светлана Антонова

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