Россияне потеряли страх: нагнетание тревоги привело к обратному результату

Россияне сравнивают нынешнюю ситуацию с коронавирусной инфекцией с развалом СССР. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил заведующий лабораторией социальной и экономической психологии Института психологии РАН профессор Тимофей Нестик, выступая сегодня в ходе онлайн-конференции Российской академии наук, посвященной моделированию выхода из коронакризиса.

«У нас сейчас идет исследование, посвящённое тому, с какими событиями прошлого мы сравниваем происходящее в связи с пандемией. И большинство наших респондентов вспоминают в этой связи развал СССР», – сказал он.

При этом, как отметил профессор, нагнетание тревоги и страха в ситуации с угрозой коронавируса сейчас уже приносит скорее вред, чем пользу. Властям пора переходить от риторики войны к риторике позитивных целей: давать россиянам как можно больше информации, что, возможно, будет происходить в ближайшие месяцы и в следующем году, чтобы люди могли строить планы, опираясь на планы правительства и принимаемые им решения. «Нагнетание тревоги и страха сейчас уже приносит скорее вред, они перестают работать. Это мы видим по нашим исследованиям тоже», – отметил Нестик.

Ученый обратил внимание, что, согласно результатам опроса Фонда общественного мнения (ФОМ), не боятся заболеть коронавирусной инфекцией 40% россиян, а тест на COVID-19 не хотели бы проходить 57% опрошенных, еще 38% не соблюдают домашний режим, 28% моют руки не чаще, чем до эпидемии, а 19% не ограничили общение с друзьями. «Понятно, что эти показатели очень сильно влияют на динамику всей ситуации», – подчеркнул Нестик.

По его словам, ощутимее всего на готовность соблюдать правила карантина, по данным российских и зарубежных исследований, влияет именно страх. «Но сам страх тоже зависит от множества психологических эффектов», – отметил профессор. Так, маловероятные риски часто переоцениваются, а гораздо более вероятные остаются недооцененными, потому что описываются абстрактными прогнозами, пояснил Нестик, обратив внимание, что запугивание часто приводит к чувству беспомощности и, как следствие, игнорированию.

Согласно исследованию, проведенному экспертами в мае, наряду со страхом на соблюдение санитарно-эпидемиологических правил влияет уверенность, что «мы действительно на что-то можем воздействовать», сообщил профессор. «В целом сейчас роль страха как рычага в соблюдении правил предосторожности слабеет. Мы видим, как растет цифра тех, кто не доверяет медицине, кто не верит в то, что может заразиться», – констатировал он.

Нестик также отметил, что в целом уровень доверия к социальным институтам, который оценивается лишь в 30%, сказывается не только на готовности населения к вакцинации, но и на готовность сообщать врачам о своей болезни. «Огромную роль начинает играть доверие и сострадание, которые не только заставляют соблюдать правило предосторожности, но и снижают психологическую травматизацию», – подчеркнул Нестик.

По его оценке, психологические последствия ограничений, связанных с коронавирусом, будут сказываться еще не один год – уже сейчас тревога повышает чувствительность населения к любой негативной информации.

Вместе с тем Нестик отметил, что нынешняя ситуация оказывает слияние, в том числе, на политические установки населения, сдвигая ценности в сторону авторитарных, правых консервативных сил. «Конечно, это повышает вероятность прихода к власти популистских политиков. Даже ретроспективный анализ показывает, что при росте эпидемии угроз снижается прозрачность выборов, сокращаются гражданские свободы», – заключил профессор.

Москва, Татьяна Дорофеева

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