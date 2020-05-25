Волна агрессии захлестнет Россию: психолог предупредил о росте преступности и конфликтов

В России экономический кризис, карантинный режим и информационное нагнетание ситуации с угрозой коронавируса провоцирует волну агрессии и рост преступности. Такое мнение в комментарии РИА «Новый День» высказал психолог, психотерапевт, экзистенцаналитик Андрей Чернышев. Комментируя захват заложников в одном из московских банков, эксперт отметил, что такие новости, вероятнее всего, будут появляться все чаще.

«Напряжение в обществе достаточно большое – людей, живущих от зарплаты до зарплаты, в стране много, а карантинные меры, которые лукаво называются самоизоляцией, не обеспечены государством. Это приводит к росту преступности», – сказала Чернышев.

По его оценке, социальная обстановка в России усугубляется еще и тем, что люди, которые из-за коронавирусного кризиса оказались в финансовой яме, испытывают колоссальное информационное давление. «Я время от времени включаю новости, меня удивляет вот какой момент: новости, которые раньше были в топе, о Сирии и Украине, фактически, сошли с экрана, но стилистически ничего не изменилось. Нынешние новости про COVID-19 подаются в таком же напористом режиме, как будто это сводки с фронта. Такая агрессивная информационная атака создает колоссальное напряжение. Но, если раньше темы с Украиной и Сирией напрямую не касалась людей, сейчас темы с коронавирусом затрагивают абсолютно каждого человека и все аспекты жизни, начиная от закрытых хозяйственных магазинов, заканчивая отпуском, который государство «обнулило», – подчеркнул психолог.

В результате, как считает Чернышев, уровень напряжения в обществе понимается до крайне опасных пределов. «Здесь можно говорить не только о преступности, на которую толкает нужда. Создается колоссальное количество агрессии, которая в людях копится и может вспыхнуть в любой момент – в транспорте, в очереди, где угодно. Просто потому что люди «заряжены. Мне это кажется грустным и очень опасным. Мы скоро увидим уровень агрессии, цветущий пышным цветом», – сказал эксперт.

Чернышев также обратил внимание, что уже появляется информация о конфронтации из-за принудительного «масочного режима». «К маскам люди по-разному относятся, но принуждение кассиров не обслуживать клиентов без масок приводит к столкновению», – отметил психолог.

Напомним, ЧП произошло днем 23 мая в отделение банка в Москве на Земляном Валу. В здание зашел мужчина и заявил, что у него взрывное устройство, которое он готов привести в действие. Он удерживал в качестве заложника одного из посетителей. В ходе спецоперации преступник был задержан. Им оказался 34-летний приезжий Алексей Барышников.

Москва, Мария Вяткина

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