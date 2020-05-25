«Этот кризис – особый»: России выпал шанс перераспределить ресурсы

Последствия «коронакризиса» в экономике России будут преодолены не раньше 2022-23 года, при этом стране предстоит перестроить механизмы финансирования экономики. Такую точку зрения в ходе онлайн-собрания Российской академии наук, посвященного моделированию выхода из коронакризиса, высказал член-корреспондент РАН, заместитель директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александр Широв.

Эксперт пояснил, что в сейчас страна проходит три этапа: это собственно карантин, выход из карантина и восстановление нормальной жизни. На первом этапе самыми главными являются не экономические данные, а информация из медицинских учреждений и расчеты эпидемиологов. «Но очень важно понимать, какова точка неприемлемого экономического ущерба, когда факты экономического неблагополучия становятся более значимыми, чем медицинские факторы. Эта точка очень важная. Те люди, которые принимают решения, должны принять очень важное решение: или дальше продолжать режим карантина и ухудшение экономической ситуации, либо пытаться компенсировать эту негативную историю и постепенно открывать те или иные сектора экономики», – подчеркнул Широв.

На этапе карантина, который, по мнению ученых, займет часть второго квартала, потери ВВП будут исчисляться в 12% год к году. Во время выхода из ограничительных мер потери составят 5%, и в четвертом квартале должен стартовать этап восстановления, в котором потери ВВП сократятся до 3%. На стадии восстановления главным становится эффективность тех мер поддержки, которые принимает правительство.

«Этот кризис – он особый, потому что он связан с тем, что директивными указами правительство были остановлены целые сегменты экономики», – отметил он, подчеркнув, что «для экономики этот кризис будет неодинаков: промышленность будет себя чувствовать лучше, сфера услуг существенно хуже».

«По нашим оценкам, если бы самый негативный сценарий в рамках карантина двух месяцев был бы реализован, то под угрозой сокращения оказались бы до 5 млн человек. Социальный эффект кризиса, конечно, очень значительный», – сказал Широв.

Согласно модели, составленной учеными, снижение условий изоляции в расчете на май дает рост ежедневной заболеваемости примерно на 20%, или примерно на 1 тысячу человек. Поэтому для принятия решений об открытии компаний и предприятий необходимо учитывать медицинские данные.

«По нашим оценкам, к сожалению, раньше 2022-23 года последствия текущего кризиса преодолены не будут», – заявил он. Развитие экономики будет сдерживать потребительский спрос, а инвестиции до уровня 2019 года восстановятся только после 2024 года.

При этом на рост ВВП в 2020 и 2021 году ощутимее всего могут повлиять кредитные механизмы. «Но проблема в том, что количество предприятий и граждан, которые могут брать кредиты, резко сузилось, – констатировал Широв. – Это значит, что мы должны использовать другие механизмы».

Эксперт отметил, что сейчас влияние на экономику текущего плана ее восстановления оценивается примерно в полтора процентных пункта.

«Важно, что сейчас мы имеем возможность перестройки механизмов финансирования экономики, и здесь есть возможность перераспределить ресурсы в пользу тех отраслей, которые обладают высоким потенциалом экономического роста», – подчеркнул Широв, пояснив, что после затяжного кризиса Россия может получить новое качество экономического роста.

Москва, Татьяна Дорофеева

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