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Понедельник, 25 мая 2020, 19:02 мск

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Собянин анонсировал постепенное снятие коронавирусных ограничений

В Москве скоро начнется постепенное снятие коронавирусных ограничений. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, ситуация постепенно улучшается, поэтому городские власти планируют «дальнейшее поэтапное смягчение действующих ограничений».

Собянин уточнил, что с завтрашнего дня, 26 мая, волонтерам разрешено посещать 13 городских приютов для бездомных собак и кошек, но по графику и с электронным пропуском. «Для посещения приюта необходимо заранее оформить ID волонтера, который выдает ГБУ «Мосволонтёр». Графики посещения приютов сформируют представители зоозащитных фондов. Каждый приют будет принимать не более 15 волонтеров ежедневно. Использование защитных масок и перчаток – строго обязательно. И, разумеется, для поездок в приют нужно получить волонтерский цифровой пропуск на сайте nedoma.mos.ru», – подчеркнул Собянин.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. С 12 мая решением президента режим «нерабочих дней» в стране был отменен, в Москве разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, но горожан обязали надевать маски и перчатки в транспорте и помещениях.

21 мая Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничительных мер в Москве. С 25 мая заработали 88 многофункциональных центров госуслуг и каршеринг. С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только столичные цифровые пропуска.

В конце прошлой недели на совещании с главой государства Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.

Стоит отметить, что власти Подмосковья 23 мая отменили пропускной режим.

Москва, Мария Вяткина

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