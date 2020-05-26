Глава СПЧ заявил о необходимости отменить все штрафы «Социального мониторинга»

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Валерий Фадеев считает необходимым отменить все штрафы москвичам, выписанные через приложение «Социальный мониторинг», которое отслеживает соблюдение изоляции в Москве. СПЧ готовит доклад о действиях органов власти РФ во время эпидемии коронавируса, и ситуация с приложением мэрии Москвы станет одной из центральных его тем, пишет газета «Коммерсантъ».

Фадеев считает, что разобраться в законности штрафов, вынесенных через «Социальный мониторинг» за несоблюдение режима изоляции после эпидемии будет крайне сложно. Жалоб на работу приложения мэрии крайне много, и власти обязаны разобраться со сбоями, «а также гуманно отнестись к москвичам». «Вплоть до отмены всех штрафов. Всех, а не только тех, по которым есть нарекания», – подчеркнул Фадеев.

По его словам, в данный момент СПЧ готовит доклад о действиях органов власти во время эпидемии, и работа «Социального мониторинга» станет одной их центральных тем. Доклад будет обнародован во второй половине июня.

Издание обращает внимание на нескольких скандальных случаевполучения москвичами штрафов. Так, медсестра ГКБ им. Боткина Юлия Владимирская 6 мая получила два штрафа за неустановку приложения. В этот день она лежала дома с COVID-19. «Документ мне 4 мая принес полицейский. Ни он, ни врачи не объясняли, что установка приложения обязательна», – сообщила она.

Москвич Вадим Арапов был наказан за «нарушение изоляции» 30 апреля, когда его направили из больницы выздоравливать домой «с диагнозом «ковид» и 50-55-процентным поражением легких». Установить приложение Арапов не смог, так как программное обеспечение его телефона выдало несовместимость с «Социальным мониторингом».

Мосгорсуд с 19 по 22 мая зарегистрировал 1820 жалоб на штрафы от «Социального мониторинга» – это иски на постановления по ст. 3.18.1 КоАП Москвы. Жалоб может оказаться намного больше, поскольку не все они могли быть зарегистрированы из-за технических процедур. В пресс-службе суда не смогли подтвердить или опровергнуть, что иски связаны именно с работой приложения мэрии Москвы.

Власти Москвы ранее признались, что за нарушение режима изоляции горожанам выписано 35 тысяч штрафов, причем некоторые получили по 18 уведомлений, а суммы взысканий доходят до 72 тысяч рублей. «Коммерсант» пишет, что руководитель Главконтроля Москвы Евгений Данчиков 20 мая пообещал отменить незаконные штрафы. Но в понедельник, 25 мая, чиновник уже не отвечал на звонки журналистов.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.05.20

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