Мэрия Москвы объявила об отмене ночных штрафов от «Социального мониторинга»

Все штрафы, выписанные москвичам с помощью приложения «Социальный мониторинг» в ночное время, аннулированы. Об этом сообщил начальник Главного контрольного управления города Москвы Евгений Данчиков. По его словам, их было порядка 435.

Выступая в эфире «Эха Москвы», чиновник не уточнил, могут ли быть аннулированы штрафы супружеской паре москвичей за выход на балкон, а также тем, кто был оштрафован уже будучи здоровым после выхода с больничного. По его словам, общее количество штрафов за нарушение режима изоляции в столице составляет 54 тысячи.

Штрафы горожанам выставляет приложение «Социальный Мониторинг», разработанное учреждением департамента информационных технологий Москвы ГКУ «Инфогород». Система была запущена в апреле для слежки за жителями столицы: москвичам с диагностированным COVID-19 и с признаками ОРВИ предлагают подписать документ о согласии с режимом самоизоляции, там же говорится о необходимости скачать и установить на смартфон данное приложение. Система отслеживает геолокацию пользователи и регулярно направляет оповещения о необходимости сделать и отправить селфи. Ранее многие жаловались, что больным с высокой температурой невозможно заснуть даже ночью, потому что приложение присылает требования беззвучно, и в любое время суток. Если пользователь пропустил его и не отправил селфи, ему автоматически выписывается штраф.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 26.05.20

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