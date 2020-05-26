Счетная палата: самолеты МЧС во время лесных пожаров отправляли на коммерческие рейсы

Счетная палата России выявила крупные нарушения в МЧС. Речь идет об авиационном обеспечении ведомства – оказалось, что каждый десятый самолет не используется, а во время природных пожаров авиация выполняла коммерческие рейсы, самолёты бесплатно перевозили сотрудников Минпромторга РФ.

По данным Счетной палаты, в целом МЧС укомплектовано самолетами более чем на 95%, но каждое десятое воздушное судно не летает. Причины – в отсутствии разрешительных документов, затяжных ремонтах и отзыве сертификатов. К примеру, с 2017 года сразу семь самолетов Федерального государственного унитарного авиационного предприятия МЧС России не совершили ни одного вылета из-за отзыва сертификата. Само предприятие сейчас находится в стадии банкротства.

Кроме того, аудиторы выяснили, что с января 2017 года по июль 2019-го более 40% налета часов приходилось на «коммерческие» рейсы. МЧС заработало на них больше 2 млрд рублей. Такие полеты осуществлялись даже в периоды «усиления авиационной группировки МЧС России» – то есть во время природных пожаров. Таким образом, за это время самолеты МЧС участвовали в ликвидации последствий ЧС 42 раза. «Это всего 8% от общего количества ЧС, которые были введены в этот период на разных уровнях реагирования», – сообщили в Счетной палате.

При этом самолеты МЧС бесплатно перевозят сотрудников других федеральных органов, но нормативно эти действия не урегулированы, выяснили аудиторы. Так, за счет средств МЧС, предназначенных на предотвращение и ликвидацию ЧС, производилась санитарно-авиационная эвакуация пациентов. Таких рейсов по просьбам Минздрава состоялось более 100 на сумму свыше 300 млн рублей. «Аналогичная практика сложилась и с «безвозмездной» перевозкой рабочих групп Минпромторга России», – отметил аудитор Олег Савельев.

Проверяющие нашли и финансовые нарушения – к примеру, ФГБУ «Жуковский АСЦ МЧС России» потратил субсидию 168 млн рублей нецелевым образом. «Об этом факте Счетная палата проинформировала Генеральную прокуратуру», – подчеркнули в ведомстве.

В МЧС признали нарушения. Начальник Управления авиации и авиационно-спасательных технологий МЧС России Андрей Попов заявил, что в первую очередь министерство займется вопросами внесения изменений в законодательство.

Москва, Татьяна Дорофеева

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