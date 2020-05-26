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Вторник, 26 мая 2020, 16:40 мск

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Больше 60% россиян потеряли веру в государство

В России серьезно упал уровень доверия граждан к государству. Население стало меньше доверять СМИ, системе здравоохранения и своим работодателям, свидетельствуют результаты исследования компании Online Market Intelligence (OMI) и центра социального проектирования «Платформа», которые приводит РБК.

Согласно итогам опроса, с начала эпидемии уровень доверия к государству упал у 61% россиян. Респонденты пояснили, что не верят в готовность государства прийти на помощь гражданам. Уверенность в этом есть только у 10% опрошенных.

Коронавирусный карантин снизил также доверие населения официальным СМИ и телеканалам. О том, что не верят таким источникам информации, заявило более половины опрошенных – 54%. Еще 43% стали меньше доверять системе здравоохранения, а 42% участников опроса отметили, что не могут быть уверены в стабильности компаний, в которые работают.

При этом все больше россиян начинает рассчитывать только на себя (25%) и теряет доверие к согражданам (24%).

Москва, Татьяна Дорофеева

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