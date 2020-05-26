Политическая турбулентность: выход России из самоизоляции может обернуться обострением борьбы элит

В России в ближайшие две недели возможна политическая турбулентность. Как считает политолог, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов, выход из режима самоизоляции может сопровождаться ростом протестной активности и обострением борьбы элиты. Такое мнение эксперт высказал в комментарии РИА «Новый День».

«Сейчас все в подвешенном состоянии. Проявления действий мы увидим недели через две, когда пойдет оформление выхода из режима самоизоляции», – сказал Фетисов.

Политолог пояснил, что сегодня в России накаляется социально-экономическая обстановка, что естественным образом влияет на настроения граждан, в том числе, на их электоральное поведение. «Дело не в самой эпидемии, а в ее последствиях. В первую очередь, это социально-экономические последствия. Мы уже видим серьезное ухудшение ситуации, жалобы граждан на условия жизни. Те меры, которые озвучил президент и которые начали выполняться, на мой взгляд, недостаточны. При этом заметно, что сильнее всех пострадала сфера серого бизнеса», – сказал Фетисов.

По его мнению, именно эта сфера сейчас выпала из внимания правительства. «Хотя государство пару лет назад стало активно обращать внимание на эту проблему, эта сфера оказалась неотрегулированной в ситуации, когда потребовалась оказывать меры поддержки. Эти категории обошли стороной, а они представляют значительную часть общества. Скорее всего, именно они и составят ядро протестного электората», – полагает политолог.

Эксперт обратил внимание, что политическая ситуация обостряется. «С одной стороны, протест есть, он растет. С другой – нет политической силы, которая бы катализировала протест. Сейчас многое будет зависеть от того, какую позицию займут оппозиционные партии», – считает Фетисов.

В то же время политолог отметил, что оппозиция, особенно системная, пока предпочитает не предпринимать активных действий и «сливает протест». «Радикально настроенная оппозиция не обладает достаточными ресурсами и возможностью их применять, не хватает в руководстве этих сил грамотных политтехнологов», – сказал Фетисов и добавил, что в ближайшее все совокупность всех этих факторов может спровоцировать политическую нестабильность.

Москва, Мария Вяткина

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