Оппозиция в Мосгордуме отказалась участвовать в дистанционном заседании, которое проходит сегодня в режиме видеоконференцсвязи. Как передает корреспондент РИА «Новый День», депутаты от КПРФ, «Яблока» и «Справедливой России» выступили с заявлениями из здания городского парламента, устроив «альтернативное заседание» с прямой трансляцией в соцсети.

Заявления о бойкоте прозвучали в холле Мосгордумы, на стене за спинами депутатов была прикреплена табличка «Протестуем против непреодолимой дистанции власти от народа». В ходе «заседания» выступили депутаты от оппозиционных фракций – в частности, коммунисты Олег Шереметьев, Елена Шувалова и Екатерина Енгалычева, «эсер» Михаил Тимонов и глава фракции «Яблоко» Максим Круглов. Парламентарии попытались попасть в зал заседаний, но он оказался заперт.

Шереметьев заявил, что направил ранее спикеру Мосгордумы Алексею Шапошникову заявление с отказом принимать участие в дистанционном заседании и намерен участвовать очно «в связи с неготовностью систем видеоконференцсвязи» и «неурегулированностью правовых вопросов», что делает дистанционное заседание неправомочным. По его словам, 11 депутатов направили заявления с требованием провести заседание в очном формате.

Парламентарии подчеркнули, что повестка дня, предложенная Мосгордуме, не включает действительно жизненно важных для столицы вопросов. «Обсуждаются какие-то рядовые вопросы, хотя очевидно, что город находится в экстраординарной ситуации», – подчеркнул Круглов.

В итоге оппозиция единогласно приняла заявление о необходимости прямых мер поддержки москвичам – таких, какие оказываются в других странах, потребовала внести серьезные изменения в городской бюджет и изменить политику правительства Москвы «от политики в интересах строительных и транспортных компаний к политике в интересах трудящихся москвичей».

«Альтернативное заседание» депутаты закрыли гимном города Москвы, который спели стоя хором.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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