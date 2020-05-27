Пропускной режим в Москве: вступили в силу новые правила

В Москве с сегодняшнего дня действуют только цифровые пропуски, выданные столичными властями. Оформленные ранее пропуски в Подмосковье перестанут работать, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

В мэрии напомнили, что рабочий или разовый цифровой пропуск можно на портале mos.ru, по СМС на номер 7377 или по телефону единой справочной службы Правительства Москвы: +7 (495) 777-77-77.

Для поездок на личном или служебном автомобиле к пропуску обязательно должен быть привязан его госномер. Чтобы проехать на общественном транспорте нужно указать номер транспортной карты – «Тройки», «Стрелки», социальной карты или месячного проездного билета. Сделать это необходимо не позднее чем за пять часов до поездки.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. С 12 мая решением президента режим «нерабочих дней» в стране был отменен, в Москве разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, но горожан обязали надевать маски и перчатки в транспорте и помещениях.

21 мая Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничительных мер в Москве. С 25 мая заработали 88 многофункциональных центров госуслуг и каршеринг. С 27 мая для передвижения по городу будут действительны только столичные цифровые пропуска.

В конце прошлой недели на совещании с главой государства Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.

Стоит отметить, что власти Подмосковья 23 мая отменили пропускной режим.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.20

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