Скоро разрешат гулять: Роспотребназдзор считает Москву готовой к частичному снятию коронавирусных ограничений

Москва готова ко второму этапу снятия «коронавирусных» ограничений. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявила глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева, выступая сегодня в ходе дистанционного заседания Мосгордумы. «На сегодняшний момент мы в общем, в принципе, готовы к тому, чтобы выходить из режима самоизоляции», – заявила она.

Андреева напомнила, что решение об ослаблении ограничительных мер принимаются на основе трех показателей: первый – коэффициент распространения, который должен быть меньше единицы длительное время, «в течение 70 дней», и в Москве он сейчас составляет 0,85. Второй – наличие свободного коечного фонда. «Если смотреть по койкам, которые были определены правительством РФ для Москвы, это 12 962 койки. На сегодняшний день в городе развернуто в целом около 24 тысяч, и только 12 тыс из них заняты», – уточнила Андреева.

Третий – показатель тестирования населения, который должен составлять минимум 70 человек на 100 тысяч населения. В Москве это 384 человека на 100 тыс населения, то есть Москва абсолютный лидер по тестированию».

«Если смотреть по этим показателям, то мы готовы к первому этапу, и в общем, в принципе, уже даже готовы ко второму», – подчеркнула глава столичного управления Роспотребнадзора.

При этом есть и два косвенных показателя: это уровень летальности и регистрация внебольничных пневмоний. «Здесь у нас ситуация по летальности 1,1%. Когда мы анализируем летальность то видим что около 65-70% лица старше 65. Это лица, которые поздно обратились за медицинской помощью. И это лица, у которых была другая соматическая патология», – заявила Андреева, отметив, что течение заболевания в основном отягощают сахарный диабет, ожирение и гипертония.

«Что касается пневмоний, то мы очень четко видим рост», – отметила главный санитарный врач Москвы. По ее словам, это объясняется ранее и качественной диагностикой методом КТ.

Если ситуация не ухудшится в отношении темпов прироста количества инфицированных, в Москве в ближайшее время будут открыты службы быта. «И может быть все-таки прогулки и выход на свежий воздух для детей и пожилых людей, потому что мы понимаем, что это необходимо, – отметила Андреева. – Но при условии очень жесткого соблюдения требований, которые будут прописаны».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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