Депутатов Мосгордумы лишили голоса: доклад главы управления Роспотребнадзора о COVID-19 приняли без вопросов

Сегодня на дистанционном заседании депутаты Мосгордумы не смогли задать вопросы о ситуации с COVID-19 главе столичного управления Роспотребнадзора Елене Андреевой. Спикер городского парламента Алексей Шапошников заявил, что все вопросы в письменном виде можно передать Андреевой через главу думского комитета по здравоохранению Ларису Картавцеву.

Эта ситуация возмутила депутата от «Яблока» Сергея Митрохина. «То есть сегодня вопросов не задаем? Такое количество вопросов накопилось, и мы не сможем их задать?» – спросил парламентарий и предложил дать возможность задать хотя бы по одному вопросу от фракции. В ответ Шапошников посоветовал быстрее передать вопросы Картавцевой, чтобы оперативно получить ответы.

«Самые острые вопросы – пандемия, карантин, порядок его ослабления – остались необсужденными. После доклада [Андреевой] их стало еще больше, – сообщил в «Фейсбуке» Митрохин. – Это плохой признак. Я сейчас даже не о сворачивании демократии. Видимо, медицинские власти города в растерянности и фрустрации. Иначе чем объяснить этот страх ответить «неправильно»? Неужели действительно все так плохо?»

В своем докладе Андреева сообщила, что Москва готова не только к первому, но «в принципе уже даже готовы ко второму» этапу снятия режима ограничений.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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