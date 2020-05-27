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Среда, 27 мая 2020, 14:33 мск

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Избил ребенка и запугал мать: в Подмосковье арестован мужчина по делу о смерти 1,5-годовалого сына

В Подмосковье после смерти полуторагодовалого ребенка возбуждено уголовное дело. Как сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета, фигурантом стал отец ребенка.

По данным ведомства, малыш умер 23 мая в частном доме в Наро-Фоминском городском округе. По результатам расследования было установлено, что отец ребенка нанес сыну множественные удары руками в область головы и туловища. У малыша образовалась субдуральная гематома головы, от которой он скончался.

В СКР уточнили, что мужчина с самого начала оказывал следствию активное противодействие. Однако следствию удалось выяснить, что мать мальчика была запугана своим супругом.

Подозреваемый арестован. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Москва, Мария Вяткина

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