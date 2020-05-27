В России начались массовые увольнения

Треть российских предпринимателей не смогли воспользоваться государственными мерами поддержки, и сейчас увольняют сотрудников. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», сообщил глава комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

Парламентарий отметил, что по данным единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), на 20 мая в стране насчитывается 1 млн 758 тыс субъектов МСП. При этом, согласно данным проекта «Бизнес-барометр страны», который реализует Торгово-промышленная палата (ТПП РФ), только 13% предпринимателей смогли адаптироваться к новой экономической ситуации. Более половины (54%) опрошенных предпринимателей ответили, что бизнес стоит уже несколько недель, а 33% – сообщили, что «стало еще хуже, под меры поддержки они не попали и увольняют сотрудников».

При этом Жигарев отметил, что более половины предпринимателей столкнулись с отказами банков в предоставлении кредитов. «Большинство банков предлагает собственные кредитные продукты не по льготным условиям, объявленным президентом мер господдержки, а с высокими процентными ставками, разброс по которым от 7 до 28% годовых», – уточнил он.

Для реальной поддержки МСП в России надо менять саму схему включения предприятий в список наиболее пострадавших отраслей, считает Жигарев. Сейчас отбор происходит по номерам Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). Для выявления реально пострадавших компаний отбор следует производить по объему выручки: в помощи нуждаются те юрлица, у которых во время эпидемии она упала на 30% и более. Как ранее сообщал «Новый День», ранее аналогичное предложение высказывал бизнес-омбудсмен Борис Титов.

Стоит отметить, что, например, в Свердловской области безработными числятся 54 596 человек, и почти половина из них лишились работы за последний месяц. Предельная безработица в области фиксировалась в предыдущий мировой кризис, в 2010 году. Но есть все основания считать, что из-за пандемии будет установлен новый печальный рекорд.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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