В правительстве РФ назвали достаточными меры поддержки бизнеса

Правительство РФ не будет брать на себя обязательства по выплате зарплаты за нерабочие дни сотрудникам компаний, которые не в состоянии выполнять эти обязательства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников. «Набор мер, которые существуют, позволяет помочь действительно нуждающимся компаниям», – сказал он сегодня в ходе правительственного часа в Государственной думе.

С вопросом о зарплате за объявленные президентом нерабочие дни к министру обратился депутат от «Справедливой России» Валерий Гартунг. «Сегодня предприятия, которые не попали ни в какие списки – ни стратегические, ни пострадавших от коронавируса – столкнулись с двумя проблемами: где им взять деньги на выплату зарплаты за нерабочие дни, которые в некоторых регионах еще продолжаются. Компании не ведут деятельность, их выручка упала. Платить зарплату не из чего. Не считаете ли вы, что государство должно взять на себя их обязательства по выплате этой зарплаты?», – обратился к Решетникову Гартунг.

По его словам, вторая проблема – когда предприниматели идут в банки с просьбой о пролонгации кредитов, «им снижают рейтинги кредитоспособности и соответственно поднимают ставки, требуют личное поручительство и тд». «Как вы решите эту проблему?» – поинтересовался парламентарий.

В ответ Решетников признал, что кризис в апреле затронул многие сферы экономики, однако «и география, и отрасли, и сферы, все пострадали по-разному». «В общем и целом весь этот набор мер, которые существуют, позволяет помочь действительно нуждающимся компаниям», – заявил министр.

«Мы помочь, что называется, каждой-каждой компании и полностью закрыть все издержки, которые связаны с этими ограничениями… ну ни одна страна мира даже самые развитые – никто не в состоянии это сделать. Мы сконцентрировали все свои усилия на поддержке не только компаний и занятости, но и людей», – заверил Решетников, пояснив, что имеет в виду повышение пособий по безработице и дополнительные выплаты.

«Инструментов у нас достаточно, чтобы каждая действительно пострадавшая компания получила объем поддержки», – подытожил он. Вопрос о пролонгации кредитов министр оставил без ответа.

Москва, Татьяна Дорофеева

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