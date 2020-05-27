Насилие над детьми, похищения и долги по алиментам: столичный омбудсмен о последствиях самоизоляции

В Москве в период самоизоляции обострились домашние конфликты, проблемы разведённых пар с детьми и насилия в семье. Как сообщила сегодня на онлайн-пресс-конференции уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева, за два месяца число обращений о жестоком обращении с ребенком значительно увеличилось.

«Самое больше количество обращений – порядка 60 – по вопросам осуществления родительских прав и в адрес органов опеки и попечительства. Это и в обычной жизни не простые дела, когда при разводе мама и папа делят ребенка и решают, как родитель может осуществлять свое право на общение. А в условиях пандемии ребенка и родителя, с которым он проживает, закрыли. Второй родитель изыскивает разные способы, мы столкнулись и с похищением ребенка», – отметила Потяева.

По ее словам, тревожная статистика наблюдается также в связи в жестоким обращением с детьми. «Таких обращений было 15 – это много. Не все обращаются к уполномоченному, многие обращаются в органы МВД. Пять обращений было по устройству матери вместе с ребенком в кризисный центр, потому что мужская половина семьи начала злоупотреблять алкогольными напитками», – сказала омбудсмен.

Потяева также обратила внимание, что за последние несколько недель поступило очень много звонков с просьбой проверить проживание ребенка. «Соседи за стеной слышат крики родителей, слышат плачь ребенка…Мы обращались в органы опеки и попечительства – была немедленная реакция, нужно ли вмешательство. Многие родители не привыкли столько времени проводить с детьми…» – сказала она.

Также значительная часть запросов касалась социальных выплат и темы алиментов. «Когда люди находятся в критической ситуации очень важно для семей, которые разведены, своевременно получить алименты. К нам пришло больше количество обращений с просьбой обратиться в службу приставов и привлечь второго родителя к выплате алиментов», – подчеркнула омбудсмен.

Потяева учтонила, что за весь период самоизоляции аппарат уполномоченного получил около 650 обращений.

Как сообщал «Новый День», ранее психологи и соцработники стали бить тревогу по поводу роста семейного насилия. Директор центра «Насилию.нет» Анна Ревина сообщила, что звонков от пострадавших стало гораздо меньше – и в данном случае это страшное молчание – жертвы насилия не имеют возможности позвонить и попросить о помощи, поскольку их обидчики находятся дома вместе с ними.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.20

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