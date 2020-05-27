Мэр Москвы разрешит гулять «в тестовом режиме» по графику

Мэрия Москвы считает возможным с 1 июня «раскрыть» всю непродовольственную торговлю, в которой занято около 300 тысяч человек. Кроме того, работать начнет часть сферы бытовых услуг, не требующая длительного контакта с клиентами, а москвичей «в тестовом режиме» начнут выпускать из домов. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным.

Разрешение на прогулки столичный градоначальник назвал «самым главным для граждан». «Эти месяцы, которые многие из них просидели дома, даже без прогулок, очень важно получить возможность выйти из дома, прогуляться в сквере, парке, – с усмешкой заявил он, тут же подчеркнув, что это «очень непростое решение». – Потому что если сказать, что гуляем, сколько хотим и где хотим, я боюсь, что на улицах Москвы будет примерно как на первомайской демонстрации. Это такая очень непростая мера».

В этой ситуации Собянин предложил разрешить прогулки «в тестовом режиме» и по графику. «Сделать как бы график, когда граждане, проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки. Максимально простую схему, чтобы не все враз. Я думаю, что все будет нормально, но все-таки надо страховаться в этой истории», – уточнил он.

Нормативные акты о запуске предприятий сферы услуг и непродовольственных магазинов мэр столицы пообещал подготовить в ближайшие день-два.

Собянин также отметил, что сейчас в Москве работает более тысячи строительных площадок. Одновременно почти на миллион человек увеличился транспортный поток. Чтобы компенсировать риски мэрия Москвы ввела «еще более жесткие требования к работодателям» и горожанам, введя обязательный масочно-перчаточный режим. В результате, отчитался Собянин, эти меры позволили добиться неплохих результатов. «С 12 число по сегодняшний день у нас не то что не вросло, а на 40% снизилось количество госпитализаций тяжелых больных», – пояснил он.

По словам мэра, количество ковидных пневмоний уменьшилось на 40%, хотя ранее сегодня на заседании Мосгордумы глава столичного управления Роспотребнадзора Елена Андреева заявляла, что общее количество пневмоний в Москве растет.

Кроме того, со следующей недели постепенно будет возвращаться плановая медицинская помощь для москвичей. «Я думаю, что ситуация будет улучшаться», – подытожил Собянин.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 27.05.20

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