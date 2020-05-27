«Надеюсь, что в ближайшую неделю вопрос будет решен»: московский омбудсмен усомнилась в необходимости пропусков

В Москве пора снимать пропускной режим, который введен для сдерживания коронавирусной инфекции полтора месяца назад. Как считает уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, в настоящий момент необходимости в такой жесткой мере уже нет.

Омбудсмен отметила, что пропускная система в начале коронавирусного карантина помогла принудить значительное число москвичей соблюдать самоизоляцию. Однако, по ее словам, сейчас, когда эпидемиологическая ситуация меняется и ограничительные меры для многих отраслей снимаются, требование оформлять цифровой пропуск уже становится сомнительным.

«Та мера, которая была хороша на начало объявления карантинных мер, уже себя изживает. Москва сегодня в пробках, Москва передвигается, 80% населения вышли на работу, другие, скорее всего, выйдут 1 июня. Смысл тогда в наличии этих пропусков? Надеюсь, что в ближайшую неделю все-таки этот вопрос будет рассмотрен и решён», – сказала Потяева.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. С 12 мая решением президента режим «нерабочих дней» в стране был отменен, в Москве разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, но горожан обязали надевать маски и перчатки в транспорте и помещениях.

21 мая Собянин объявил о начале первого этапа смягчения ограничительных мер в Москве. С 25 мая заработали 88 многофункциональных центров госуслуг и каршеринг.

Но с сегодняшнего дня, 27 мая, для передвижения по городу будут действительны только столичные цифровые пропуска.

В конце прошлой недели на совещании с главой государства Собянин заявил, что в столице необходимо сохранять жесткие меры самоизоляции и пропускной режим.

Стоит отметить, что власти Подмосковья 23 мая отменили пропускной режим.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 27.05.20

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