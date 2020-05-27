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Среда, 27 мая 2020, 17:53 мск

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СМИ: Москвичам разрешат выходить на прогулки три раза в неделю

Москвичам могут разрешить гулять три раза в неделю по графику, причем две прогулки будут приходиться на рабочие дни, и одна – на выходные, передает «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в столичном правительстве.

Собеседник агентства также уточнил, что каждое утро с пяти до девяти часов москвичам предполагается разрешить выходить на улицу без ограничений. Окончательное расписание будет утверждено правительством Москвы и опубликовано на официальном портале мэрии.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил президенту РФ Владимиру Путину, что с 1 июня «в тестовом режиме» планируется разрешить горожанам выходить на прогулки.

Москва, Татьяна Дорофеева

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