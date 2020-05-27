«Черная вдова»: в Подмосковье арестованы трое подозреваемых в убийстве директора ТЦ

В Подмосковье арестованы трое подозреваемых в убийстве директора солнечногорского торгового центра. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка Следственного комитета.

По данным ведомства, убийство было совершено 4 июня 2019 в посёлке Поварово Солнечногорского городского округа. Неизвестный произвёл не менее трёх выстрелов из пистолета в директора местного торгового центра, когда тот заходил в помещение магазина. Потерпевший скончался на месте. По «горячим следам» была задержана сожительница потерпевшего. Ей было предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 33, п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенного группой лиц по предварительному сговору»).

Также возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч.2 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

При отработке контактов обвиняемой и ее сына, был установлен круг подозреваемых, в который вошли пять мужчин в возрасте от 32 до 44 лет. В ходе обысков, проведенных по местам их проживания, обнаружено орудие преступления – пистолет с глушителем и патроны, а также мотоцикл, на котором исполнители прибыли и скрылись с места происшествия, а также иные вещественные доказательства.

В отношении трех подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Кроме этого, как уточнили в ведомстве, что в рамках расследования была установлена причастность сожительницы погибшего директора к организации разбойного нападения на потерпевшего в 2017 году.

Москва, Мария Вяткина

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