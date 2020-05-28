Абсурдный карантин в Москве: эксперт назвал пять ошибок мэрии Собянина

Мэрия Москвы в коронавирусных ограничительных мерах допустила крупные ошибки с абсурдными требованиями к жителям столицы. Такое мнение высказал известный политолог Михаил Виноградов, комментируя указ мэра о «смягчении» карантина.

«Вчерашний праздник на дворе ковид-диссидентов, фриков и просто искренне не любящих городские власти – весьма чувствительный удар как по лоялистам, так и просто тем, кто следил за европейскими мерами безопасности и не считал политику самоизоляции заведомо абсурдной», – подчеркнул Виноградов в «Фейсбуке».

По его мнению, первая ошибка состоит в очевидной асинхронности с общественным настроением. Большинство москвичей все же в разумных пределах соблюдали самоизоляцию, и рассчитывали получить от мэрии дорожную карту выхода из ситуации, а также «на признание их роли в грядущей победе над вирусом».

«Вместо этого – замятинские розовые талоны и апелляции к первомайским демонстрациям, – напомнил политолог о заявлении мэра Сергея Собянина. – Хотя целые поколения горожан уже не знают, что такое первомайская демонстрация (ну выходят какие-то клоуны из мифических профсоюзов в свободные минуты от управления пансионатами в Минеральных водах – кто их вообще замечает)».

Второй ошибкой мэрии Москвы эксперт назвал неготовность принять и оформить уже сложившиеся реалии: москвичи давно вышли на улицы и бульвары, сорвали ленточки, перегораживающие дорожки в зеленых зонах и «установили свои правила», которые подразумевают разумные меры по предотвращению распространения инфекции. Так, гуляющие по скверам люди сходят с дорожек, пропуская идущих навстречу прохожих, выводят на прогулку детей – но не заходят на детские площадки, а те, кто заходит – не сближаются с другими горожанами. Москвичи перестали ездить в лифте с посторонними, и «находят разумные компромиссы между утопичностью ограничений, ответственностью и здравым смыслом». Однако действительное положение вещей мэрия игнорирует.

Как считает Виноградов, третьей ошибкой стала странная уверенность мэрии, что москвичи привязаны к номерам своих домов «и прочим домкомам». «Про непривязанность москвичей к оформляющим место реального проживания бумажкам даже не стану упоминать из-за банальности, – отмечает он. – Не говоря уже про здравый смысл: если жителей одного дома будут «записываться» на прогулку без использования моторных средств в одно и то же время – то они в одном дворе и окажутся».

Кроме того, уверен политолог, ошибкой стало и запугивание жителей столицы «мифическими зондеркомандами из сферической административной инспекции в вакууме и полицией, которая после двух месяцев разумного бездействия вдруг проснется и начнет задерживать присевших на лавочки старушек и гуляющих не по месту регистрации матерей с колясками».

«Ну и маски на улицах как таковые, – отмечает эксперт. – У этого решения мог бы быть здравый смысл (те, кого бесят маски, гуляли бы реже – пусть даже и без масок, а это не так мало людей). Но на фоне розовых талонов, недавнего требования обязательности перчаток (тоже малоочевидного с точки зрения здравого смысла), отсутствия каких-либо публичных сторонников ношения масок на улице это тоже утонуло в потоке абсурда».

Как полагает Виноградов, сейчас самым логичным шагом для команды Собянина могла бы стать приостановка на несколько дней реализации самых абсурдных требований, которые затем могли бы быть отменены уже навсегда. «В крайнем случае – реально ввести уведомления о выходах на улицу без ограничений и режим лимитирования количества людей в самых крупных парках. Ну и мягко транслировать тему рисков нового этапа (а они вполне очевидны), морально стимулируя людей избегать без необходимости прогулок в пиковые часы, – считает он. – Ну и остается проблема каких-то жестов благодарности москвичам за то, что они себя хорошо вели в то время, как немалая часть страны ограничений и вовсе особо не соблюдала. С этим пока все очень запущено».

Как сообщал «Новый День», накануне мэр Москвы Сергей Собянин на совещании у президента РФ анонсировал старт «второго этапа снятия ограничений», в рамках которого с 1 июня планируется разрешить работу непродовольственных магазинов и части сферы услуг. Кроме того, москвичам «в порядке эксперимента» разрешат трижды в неделю выходить на прогулки по графику, в котором будут учитываться номера домов. Заниматься спортом предполагается разрешить ежедневно с 5 утра до 9 часов – при этом бегать по паркам и выполнять упражнения москвичи также будут обязаны в масках. Эти «ослабления» вызвали бурю возмущения жителей столицы, которые уже прогнозируют волну новых несправедливых задержаний гуляющих мам с детьми, прописанных в другом районе города и вышедших «не по графику». Кроме того, москвичи опасаются роста легочных заболеваний из-за постоянного ношения масок на улицах, и проблем с сердцем у тех, кто решится заниматься спортом в средствах защиты.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

Россельхознадзор обратился в суд из-за заявлений польской компании. / «Мы проводим исследования по covid с военными»: глава Россельхознадзора подтвердил возможность заражения кошек. / Nissan выводит с российского рынка бренд Datsun. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»