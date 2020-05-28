Два раза в неделю и только по пропуску: мэрия Москвы ввела правила поездок в непродовольственные магазины

Москвичи будут ездить в непродовольственные магазины по пропускам. Об этом сегодня заявил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк в эфире «Первого канала». По словам чиновника, оформлять пропуск «на иные цели» можно будет, как и прежде, только два раза в неделю.

«Если вы пользуетесь общественным транспортом, то мы с вами помним, что у нас режим самоизоляции действует до 14 июня, и те, кто находятся на самоизоляции, не работают и не получают рабочие пропуска, в любом случае будут пользоваться двукратным разовым пропуском, в том числе и для посещения непродовольственных магазинов», – цитирует Немерюка РБК.

Для посещения непродовольственного магазина в пешей доступности пропуск не потребуется, отметил чиновник.

Напомним, открытие непродовольственных магазинов с 1 июня анонсировал накануне мэр столицы Сергей Собянин. Для работы торговым точкам придется соблюдать санитарно-эпидемиологические правила – в частности, на полу магазина должны быть разметка для соблюдения покупателями социальной дистанции.

При этом с 1 июня градоначальник обязал москвичей по выходу из дома носить маску и перчатки везде, в том числе на улице.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

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