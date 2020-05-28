Собянин пообещал продлить «режим самоограничений» до появления вакцины от коронавируса

Режим ограничений в Москве, введенный в марте, будет длиться до появления вакцины против коронавируса. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин сегодня в эфире телеканала «Россия 24». По его словам, ситуация в Москве «не такая радужная», хотя ранее назвал ее подконтрольной, и спрогнозировал, что «смертность в мае будет еще больше».

«Режим самосохранения, ограничений санитарных, он будет длиться долго – до того, пока вакцину не получим. (…) Мы каждый день выявляем около двух тысяч, а то и трех тысяч вновь заболевших, – цитирует Собянина РИА «Новости». – Несмотря на снижение госпитализации, она все равно составляет сотни людей, это не просто сотни заболевших людей, а тяжелобольных».

Собянин также отметил, что ситуация в Москве «не такая радужная», и добавил, что в мае статистика по смертности вырастет. «Смертность в мае будет еще больше. Это чрезвычайно важно, в каждой смерти разобраться – ее причины, связи covid-19 с хроническими заболеваниями, с болезнями системы кровообращения. Почему это важно? Это позволяет спасать жизни», – заявил мэр.

Накануне Собянин продлил режим «самоограничений» в Москве до 14 июня. С 1 июня в рамках «второго этапа ослабления ограничительных мер» все жители столицы обязаны носить маску и перчатки в любом месте вне дома. С этого же дня в столице откроются непродовольственные магазины, для поездки в которые москвичи должны будут получать пропуск – такие отлучки от дома разрешены дважды в неделю.

В Москве «режим самоограничений» длится уже почти девять недель. Для сравнения: в Италии, которую ранее приводили в пример как страну с одними из худших мер борьбы с пандемией, кривая количества заражений серьезно снизилась, и карантинные меры начали снимать через восемь недель.

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