Беспрецедентный шок: Банк России оценил ситуацию в отечественной экономике

В России экономика столкнулась с беспрецедентным шоком из-за антикоронавирусных ограничительных мер и падения цен на нефть, что оказывает негативное влияние на доходы всех секторов экономики, населения и государства. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», говорится в обзоре финансовой стабильности Банка России.

В докладе отмечается, что самым серьезным внутренним фактором негативного влияния на экономику стал запрет на работу компаниям и предприятиям для снижения нагрузки на систему здравоохранения. Падение активности клиентов и денежный поступлений отметили даже те организации, которые не останавливали работу.

«В рамках выделенного канала доходов негативное влияние пандемии коронавируса и принятых против нее ограничений действует по всей производственно-сбытовой цепочке и затрагивает весь круг вовлеченных в производственную деятельность субъектов, – говорится в документе. – Это значит, что потери в доходах возникают не только у конкретного предприятия, но и у его работников, поставщиков, подрядных и обслуживающих организаций, бюджетных органов и внебюджетных фондов, финансовых организаций, клиентами которых являются предприятие и его сотрудники».

В ЦБ обратили внимание, что первыми с падением доходов уже в марте столкнулись отрасли, ориентированные на предоставление транспортных, туристических и других услуг. Падение цен на нефтепродукты и металлы оказало негативное влияние на доходы сырьевых экспортеров, и отразилось на связанных с ними отраслях – в частности, транспортной сфере и нефтепереработке. Самым уязвимым оказался сектор малого и среднего бизнеса, однако значительное сокращение доходов ожидается и в госсекторе, «как по причине сжатия налоговой базы, так и в результате предоставления налоговых отсрочек и других стимулирующих мер, которые в совокупности приведут к дефициту федерального бюджета».

«По оценкам Минфина России, в 2020 г. размер дефицита федерального бюджета может составить около 4% ВВП. При этом государственный долг России является одним из самых низких в мире, что формирует большой потенциал для финансирования дефицита за счет дополнительных заимствований, прежде всего на рынке ОФЗ», – говорится в обзоре.

Кроме того, ослабление рубля и резкий спад экономической активности, скорее всего, приведут к снижению импорта во втором квартале 2020 года, что окажет некоторую поддержку сальдо счета текущих операций. Падение экспорта, по ожиданием Банка России, составит в 2020 году 40%, или до $250 млрд с $419 млрд в 2019 году, импорт снизится на 18,5% – до $207 млрд с $254 млрд.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 28.05.20

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