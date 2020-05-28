«Народ у нас мягкий и послушный...»: мэрия Москвы создает долговечный «цифровой ГУЛАГ»

Мэрия Москвы создает «цифровой ГУЛАГ» и убеждает, что это «новая нормальность» постноронавирусного периода с учетом «объективных факторов». Как считает политолог, глава Центра развития региональной политики Илья Гращенков, вопрос фактически поставлен ребром: смирятся ли москвичи с клеймом «детей-шашлычников» или потребуют восстановить свои права и свободы. Об этом эксперт сказал в интервью РИА «Новый День».

Гращенков обратил внимание, что околовластные политологи и социологии постепенно подводят москвичей к мысли, что цифровой контроль и пропускной режим – «новая нормальность». «Говорят, что надо привыкать, что будет вторая волна, потом третья, четвертая, что мы с вирусом надолго, что мир не будет прежним. Создается впечатление, что эти практики будут таким мутным методом навязываться и дальше», – отметил он.

В то же время, как отметил политолог, москвичей пытаются представить эдакими «детьми-шашлычниками, которых только отпусти – сразу начнут творить безобразия». «Поэтому их пытаются постепенно приучать к цифровому горшку. Эти методики давно известны, они часто используются в лагерных моделях, когда надо сломать личность человека: взрослым пытаются навязать мышление ребенка», – подчеркнул Гращенков.

По его оценке, у «московского цифрового ГУЛАГа» уже просматриваются две основные задачи. «Первая – идеологическая. Он нужен, чтобы максимально обезопасить власть от какой бы то ни было активности людей, не только протестной – чтобы все максимально предсказуемо жили и действовали. Для этого их надо загнать в понятный круг из задач: сходили на работу, принесли домой еду, заплатили налоги через Сбербанк-Онлайн и все – сидите дома», – сказал эксперт.

Как считает эксперт, вторая задача цифрового контроля – увеличение прибыльности. «Это – штрафы, дополнительные сборы. Мы уже сейчас видим, что мэрии очень нравится штрафовать людей, а в дальнейшем можно будет ввести практики, которых раньше стеснялись», – прогнозирует Гращенков.

Эксперт пояснил, что речь идет, в том числе, о платном въезде в Москву, введение которого периодически всплывало в информационной повестке. «Сейчас скажут: «Давайте, чтобы народ не топился, мы это введём, чтобы лишний раз не ездили». Потом введут ограничения по машинам, номерам, районам, потом – график посещения поликлиник, чтобы там тоже не топились. Такая китайская модель цифровизации, которая нацелена на упрощение взаимодействия власти с народом. Но не для удобства, а именно контроля», – констатировал он, отметив, что основной функционал административного управления наверняка будет передан «бездушной машине, которая как приложение «Социальный мониторинг», будет качать людей как новую нефть».

Вместе с тем политолог отметил, что общество до последнего времени довольно лояльно реагировало на все ограничения – в этих условиях мобилизация протеста под вопросом. «Есть защитная реакция организма, когда тебя подавляют, ты начинаешь сам оправдывать действия. До сих пор я видел эту модель, когда люди говорили об угрозах, что в Италии – гробы, в США – гробы, что мэрия все правильно делает… В России есть практика строительства ГУЛАГов, народ у нас мягкий и послушный, его легко загоняют в стойло. Создается ощущение, что так было всегда, что надо не высовываться и так далее», – сказал Гращенков.

Как полагает эксперт, активизироваться может часть населения, которую можно отнести к условному рабочему классу. «Есть надежда, что самые простые, рядовые граждане, в отличие от рефлексирующей части, которая что-то там все читает, может сказать: «Хорош! Нам надо работать, надо отдыхать. Идите на фиг со своими пропусками!» – отметил он.

По его мнению, ситуация складывается тревожная. «Нужно понимать, что мы находимся в таком состоянии, которого еще не было. Есть множество развилок. Хочется надеяться, что все пройдет в мирном русле – мэрия поймет, что «лагерь» так просто не выстроить и не доведет людей до того, что они полыхнут что называется «бессмысленным и беспощадным», – сказал Гращенков.

Эксперт обратил внимание, что последние решения мэрии об «ослаблении» ограничений де-факто уже оказываются ужесточением. «Народ уже просто забил на все решения мэрии и гуляет. А сейчас штрафы какие-то опять вводить собираются, которые будет назначать ГБУ «Жилищник». Ситуация стога сена, к которому только поднеси спичу. Представьте, подойдет сотрудник ГБУ «Жилищник» кого-то штрафовать, будет он, скажем, мигрантом из Средней Азии. Как к нему отнесутся коренные жители, которых он пришел штрафовать? Возникнет очень конфликтная ситуация, вспышка противостояния», – выразил опасение Гращенков.

Как сообщал «Новый День», режим самоизоляции в Москве действует с 30 марта, пропускной режим – с 15 апреля. С 12 мая решением президента режим «нерабочих дней» в стране был отменен, в Москве разрешили работать промышленным предприятиям и стройкам, но горожан обязали надевать маски и перчатки в транспорте и помещениях.

Накануне Собянин объявил о «смягчении» коронавирусных ограничений. С 1 июня, москвичи, включая людей старше 65 лет и граждан с хроническими заболеваниями, смогут выходить из дома для прогулок и занятий спортом, но по графику. Кроме этого, ношение масок при выходе из дома на прогулку или для занятий спортом в Москве становится обязательным.

Сегодня мэр также заявил, что режим ограничений будет длиться до появления вакцины против коронавируса.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 28.05.20

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