В Москве задержан депутат столичного парламента

В Москве во время проведения одиночного пикета около здания ГУ МВД задержан депутат столичного парламента городской думы Сергей Митрохин. По словам очевидцев, как только народный избранник развернул плакат с надписью «Нет полицейским репрессиям. Свободу Илье Азару», к нему подошли несколько сотрудников полиции и отвели его в автозак.

После Митрохина там же был задержан еще один одиночный пикетчик с плакатом «Пора решать самим!». Судя по видеотрансляция «Sota Vision», мужчину в желтой футболке также повели к автозаку.

Одиночные пикеты около здания на Петровке, 38, проходят уже третий день. В 15 часов на одиночные акции протеста планируют выйти муниципальные депутаты столицы. Протестующие требуют освободить и снять все обвинения с журналиста и политика Ильи Азара, которого полицейские задержали во время такого одиночного пикета 26 мая. Азар выступил против преследования создателя проекта «Омбудсмен полиции» Вадима Воронцова. 28 мая журналист был арестован на 15 суток.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.05.20

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