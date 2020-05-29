Москвичам пообещали третий этап ослабления ограничений

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова объявила о планах на следующий этап снятия ограничений, который может начаться через две недели, если число новых заболевших по-прежнему будет уменьшаться.

«Самое страшное сейчас – это допустить скопление большого количества людей на общественной территории. И поэтому мы были вынуждены ввести определенный график», – заявила Ракова в эфире телеканала «Россия-24» (цитата по РБК).

Вице-мэр сообщила, что, на первый взгляд, «режим прогулок может показаться сложным и странным», «мудреным», однако мэрия опасается одновременного выхода на улицу всех москвичей, которые вынуждены были сидеть в квартирах с конца марта.

«Если мы не увидим роста заболевших, если ситуация будет только улучшаться, можно принимать последующие меры по ослаблению режима», – пообещала Ракова.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.05.20

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