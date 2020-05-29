российское информационное агентство 18+

Екатеринбург пережил месяц самоизоляции

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 29 мая 2020, 17:26 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное, Интервью

В Москве с 1 июня откроются торговые центры

В Москве с 1 июня откроются торговые центры. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столичного правительства Алексей Немерюк в комментарии ТАСС. По его словам, всем сотрудникам ТЦ для проезда к месту работы придется получать цифровые пропуска.

Чиновник уточнил, что откроется около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами и около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. Закрытыми в торговых центрах останутся фуд-корты, спортзалы и детские зоны.

Предполагается, что на работу выйдет около 300 тысяч сотрудников предприятий сферы бытовых услуг, непродовольственные магазинов и ТЦ. Всем им придется получать цифровые пропуска – для этого на сайте правительства Москвы нужно указать ИНН своей организации.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 29.05.20

В Москве начались массовые задержания около здания столичного главка полиции. / Москвичам пообещали третий этап ослабления ограничений. / Эксперты набросились на детского омбудсмена из-за предложения по ограничению абортов. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Правительство Москвы

Москвичам пообещали третий этап ослабления ограничений

«Надо везде так, и в Конституции прописать!..» В соцсетях с сарказмом высмеяли «график прогулок» от мэра Собянина

«Народ у нас мягкий и послушный...»: мэрия Москвы создает долговечный «цифровой ГУЛАГ»

Собянин пообещал продлить «режим самоограничений» до появления вакцины от коронавируса

Два раза в неделю и только по пропуску: мэрия Москвы ввела правила поездок в непродовольственные магазины

Абсурдный карантин в Москве: эксперт назвал пять ошибок мэрии Собянина

«Главное, чтобы Собянин не купил завод по производству аквалангов…»: в соцсетях отреагировали на «смягчение ограничений» в Москве

СМИ: Москвичам разрешат выходить на прогулки три раза в неделю

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Общество, Россия, Экономика, Правительство Москвы, Самоизоляция,