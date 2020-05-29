В Москве с 1 июня откроются торговые центры. Об этом сообщил глава департамента торговли и услуг столичного правительства Алексей Немерюк в комментарии ТАСС. По его словам, всем сотрудникам ТЦ для проезда к месту работы придется получать цифровые пропуска.

Чиновник уточнил, что откроется около 47 тысяч предприятий торговли непродовольственными товарами и около 9 тысяч предприятий сферы бытовых услуг, а также торговые центры. Закрытыми в торговых центрах останутся фуд-корты, спортзалы и детские зоны.

Предполагается, что на работу выйдет около 300 тысяч сотрудников предприятий сферы бытовых услуг, непродовольственные магазинов и ТЦ. Всем им придется получать цифровые пропуска – для этого на сайте правительства Москвы нужно указать ИНН своей организации.

Москва, Татьяна Дорофеева

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