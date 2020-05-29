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Пятница, 29 мая 2020, 17:26 мск

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В Госдуме уточнили процедуру назначения даты голосования по Конституции

Голосование по поправкам в Конституцию может состояться не ранее, чем через 30 дней после соответствующего указа главы государства. Об этом заявил глава комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству Павел Крашенинников.

«Решение о дате будет приниматься, оно будет юридическим, но на основе рекомендаций системы здравоохранения», – цитирует депутата «Интерфакс». Крашенинников уточнил, что, по его мнению, 30-дневный срок между указом и голосованием по Конституции является обязательным, эта норма содержится в законе о поправке в Основной закон страны.

Агентство отмечает, что ранее глава Института социально-экономических и политических исследований (ИСЭПИ) Дмитрий Бадовский заявлял, что «выдерживать 30 дней до дня голосования необязательно».

Напомним, президент РФ Владимир Путин уже издавал указ о проведении голосования 22 апреля, однако его пришлось отложить из-за ограничительных мер в связи с угрозой распространения коронавируса. В СМИ сообщалось, что голосование может быть назначено на начало июля.

Москва, Татьяна Дорофеева

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