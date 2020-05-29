Жизнь в офлайн станет роскошью: выход из онлайна в реальность окажется не всем по карману

Коронавирус и начавшийся экономический кризис в России приведет к серьезному социальному расслоению. Как считает спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, далеко все смогут вернуться из цифрового формата жизни в реальный. Об этом, как передает корреспондент РИА «Новый День», он заявил сегодня на «Примаковских чтениях».

Комментируя сложившуюся ситуацию с дистанционным образованием, Швыдкой обратил внимание, что во всей гуманитарной сфере уже сейчас просматривается много социальных проблем. «Все, что сегодня многие говорят о переводе в онлайн образования и многих вещей, в том числе и культуры, на самом деле будет отражать не только потребность социума, но и очень тяжелое социальное расслоение», – сказал он.

По его словам, реальность может стать едва ли не роскошью. «Расслоение приведет к тому, что онлайн будет для бедных или небогатых, а офлайн будет – если не предметом роскоши, то для достаточно обеспеченных или богатых. Это будет касаться всего: и образования, и медицины, и культуры», – считает Швыдкой.

Как сообщал «Новый День», в результате кризиса реальные доходы населения, которые стагнировали 6 лет подряд, могут снизиться на 15%. По мнению экспертов, отечественная экономика по итогам года может серьезно обрушиться. В частности, бизнес-омбудсмен Борис Титов заявлял, что возможно снижение на 10%, а директор Института стратегического анализа ФБК Grant Thornton Игорь Николаев предупреждал, что экономика может рухнуть на 20% и по уровню падения приблизиться к 1992 году.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников отмечал, что в этом году снижение реальных доходов россиян ожидается до уровня минус 3,8%. По итогам второго квартала эта цифра составила минус 6%.

Москва, Мария Вяткина

Москва. Другие новости 29.05.20

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